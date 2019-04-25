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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.04.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

U18 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı!

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U18 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 30 Nisan ve 2 Mayıs'ta Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 27 Nisan Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-yıldızlı takım, 30 Nisan Salı günü TSİ 16.00'da ve 2 Mayıs Perşembe günü de TSİ 13.00'te Viktor Bannikov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Muhammet Taha Tepe (Altınordu), Arda Akbulut (Trabzonspor).

Defans: Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Berk Akdemir, Süleyman Luş (Galatasaray), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor).

Orta Saha: Taha Tunç (Pendikspor), Güney Gencel, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Cenk Alptekin, Oğulkan Aydın (Fenerbahçe), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş).

Forvet: Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Ege Özkayımoğlu (Göztepe). 

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U18 Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

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