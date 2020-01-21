MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriU16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu
GeriFutbol U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
U16 Milli Takımımız Ege Kupası'nda şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda U16 Milli Takımımız, Kore Cumhuriyeti'ni finalde 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

9
  • Türkiye U16 Futbol Milli Takımı - Güney Kore maçından kareler...
  • Türkiye U16 Futbol Milli Takımı - Güney Kore maçından kareler...
  • Türkiye U16 Futbol Milli Takımı - Güney Kore maçından kareler...
  • Türkiye U16 Futbol Milli Takımı - Güney Kore maçından kareler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki final karşılaşmasında Milli Takımımız Melih Bostan'ın 20.ve 74 dakikalarda attığı iki golle mutlu sona ulaştı.

Turnuvada şampiyon olan Milli Takımımıza madalyaları ile şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi.

Turnuvanın en skorer oyuncusu milli takımımızdan 4 golle Melih Bostan olurken, aynı oyuncumuz final karşılaşmasının da en değerli oyuncusu seçildi. İrlanda Cumhuriyeti de turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

STAT: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi

HAKEMLER: Emre Bulut, Atakan Tutan, Tahir Atakan Açık

TÜRKİYE: Emre Bilgin - Ersin Yılmaz, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan (Dk.41 Adem Metin Türk), Necati Bilgiç, Melih Bostan, Mahmut Afşar (Dk.41 Yiğit Kerem), Ahmet Buğra Güven, Hamza Yiğit Akman, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk.59 Ahmet Karademir), Efe Birinci

GÜNEY KORE: Park Manho - Jang Seokhwan, Kim Jisoo, Kim Raewoo, Her Dongmin, Son Hwi, Chang Hamın (Dk.68 Lee Kyudong), Kim Jinyeop (Dk.59 Lee Sumin), Park Janghangyeol, Cho Youngkwang (Dk.19 Park Gyeom), Kim Dohyun

SARI KARTLAR: Buğra Çağlayan, Ahmet Buğra Güven, Ersin Yılmaz (Türkiye), Her Dongmin

GOLLER: Dk.20 ve 74 Melih Bostan (Türkiye), Dk.50 Chang Hamin

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


U16 Milli Takımımız Ege Kupasında şampiyon oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle