U-13 maçına tekme ve yumruklar damga vurdu!
Kayseri U13 Futbol Ligi'nde oynanan Demirspor - Belsinspor maçının ardından minik oyuncuların tekme ve yumruklarla birbirlerine girmeleri dikkat çekti.
Argıncık Stadı'nda oynanan ve 4-4 eşitlikle sonuçlanan U13 Ligi A Grubu'na dahil Demirspor - Belsinspor maçı sonrasında minik oyuncular kavga etti. Dostça geçen maçın ardından bir anda kavgaya tutuşan minik oyuncuları antrenörleri ve sahada hazır bulunan polisler engelledi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayıran ve son derece sağ duyulu davranan iki takım antrenörü ve idarecileri daha sonra minik oyuncuların morallerini yerine getirmek için sahada toplu fotoğraf çekti.
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