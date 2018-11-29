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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.11.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Tyson Fury Wilder maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Tyson Fury Wilder maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tüm dünyanın heyecanala beklediği Tyson Fury Deontay Wilder maçı için geri sayım başladı. WBC ünvan koruma maçında Amerikalı şampiyon Wilder, eski dünya şampiyonu İrlandalı Tyson Fury ile karşılaşacak. Peki, Türkiye'den de canlı izlenebilecek olan Tyson Fury Wilder maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, boksseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Tyson Fury Deontay Wilder boks maçı için geri sayım sürüyor. Kozlarını ringte paylaşacak olan iki boksör, karşılaşmaya günler kala yüzleşmede bir araya geldi. Gerilimin hat safhaya ulaştığı yüzleşmede her iki taraf birbirine meydan okudu. Peki, Tyson Fury Doentay Wilder maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, boks tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TYSON FURY WİLDER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

WBC unvan koruma maçında kozlarını paylaşacak olan Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele DMAX kanalından canlı yayınlanacak.

Erken kapıştılar!WBC boks ağır sıklet unvan maçında karşılaşacak Fury ve Wilder, 2 Aralık'ta Los Angeles'taki karşılaşma öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.
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TYSON FURY KİMDİR?

Tyson Fury, 12 Ağustos 1988 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya gelmiştir. 2015 yılında uzun süredir şampiyon olan Wladimir Klitschko'yu mağlup eden ve ağır siklet şampiyonu olan Fury, aslen İrlanda'lı olmasına rağmen İrlanda'yı Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme talebi reddetmiş ve daha sonraları soy ağacını Belfast ve Galway'deki akrabalarına dayandırmayı başarınca Olimpiyatlar'da hem Büyük Britanya hem İrlanda'yı temsil etme hakkı kazanmıştır.

Fury, İngiltere'yi ve İrlanda'yı amatör olarak temsil etti ve 2008'de ABA şampiyonasını kazanarak aynı yıl profesyonel oldu. O günden sonra Britanya Boks Denetim Kurulu ağır siklet unvanını iki kez elinde tuttuğu gibi, İngiliz, Avrupa, İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda ağır siklet unvanlarına da erişti.

2.06 boyunda olan Tyson Fury, 216 cm kanat açıklığına sahiptir.

DEONTAY WİLDER KİMDİR?

Deontay Wilder, 22 Ekim 1985 tarihinde ABD Alabama'da  dünyaya gelmiştir. 2.01'lik boya sahip olan Wilder, 211 cm'lik kanat açıklığına sahiptir. 

Wilder, Ekim 2005 yılında boksa başladı. 2007 yılına gelindiğinde Ulusal Altın Eldiven'i kazandı ve 91 KG'da ABD şampiyonluğu yaşadı.

Wilder'in bu spora başlamasında ki asıl sebep yürüme engelli doğacağı kızını iyileştirebilmek için çok para kazanmaktı. Kazandığı paralarla kızını tedavi ettirdi.

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