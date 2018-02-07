Tyler Zeller'in yeni takımı belli oldu!
Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks arasındaki Tyler Zeller merkezli takas tamamlandığını iki takım da açıkladı.
Nets, Zeller’ı Rashad Vaughn ve ikinci tur draft hakkı karşılığında Bucks’a takasladı.
ESPN’den Adrian Wojnarowski’e göre, draft hakkı 31 ve 47 arasında olursa draft hakkını Nets alacak. Eğer draft hakkı bu aralıkta olmazsa önceden yaptığı Eric Bledsoe takasında kullanıldığı için draft hakkını Phoenix Suns alacak.
28 yaşındaki Zeller, liseden takım arkadaşı olan John Henson ile Bucks’ta tekrar buluşacak. Zeller bu sezon 7.1 sayı, 4.6 ribaund ve 0.7 blok ortalamasıyla oynadı.
21 yaşındaki Vaughn’un Bucks’taki süresi son 2 yıl içerisinde kademeli olarak azaltılmıştı. Vaughn, bu sezon 22 maçta 2.7 sayı 0.8 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla oynadı. (NBAgünlükleri)
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