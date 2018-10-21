Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!
Fenerbahçe'nin yıldız gardı Tyler Ennis'in, Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında ayağı kırıldı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde talihsiz bir olay yaşandı. Fenerbahçe - Arel Büyükçekmece maçında sarı-lacivertlilerin ABD'li yıldızı Tyler Ennis'in sol ayak bileği kırıldı. Maçın ilk periyodunun bitimine 4.30 dakika kala kendini bir anda yerde bulan Ennis, acı içinde sahadan ayrıldı.
Ambulans ile hastaneye gönderilen 24 yaşındaki oyun kurucunun ayağında kırık olduğu öğrenildi.
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