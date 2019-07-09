Tyler Boyd'da işlem tamam! | Transfer haberleri...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Tyler Boyd konusunda Portekiz kulübü Guimaraes ile anlaşmaya vardı ve bu futbolcunun transferini tamamladı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen ABD’li oyuncu Tlyer Boyd için uzun süredir Portekiz ekibi Guimaraes’le görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.
Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, bu rakamı da taksitle verecek.
Beşiktaş, Boyd’u önümüzdeki günlerde Riva’da gerçekleşen kampa dahil edecek.
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