Tyler Boyd kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Tyler Boyd, transfer gündeminin önemli isimleri arsında yer alıyor. Beşiktaş ile adı anılan Amerikalı futbolcu Tyler Boyd'un biyografisini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Tyler Boyd kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 tarihinde Yeni Zelanda'nın Tauranga kentinde dünyaya geldi. Kariyerine 2011 yılında Yeni Zelanda'nın Melville United takımında başlayan Tyler Boyd, sonraki yıl yine aynı ligin takımı olan Waikato FC'ye transfer olmuştur. Bir yıl da burada forma giyen futbolcu, Wellington Phoenix kadrosuna dahil olmuştur.
Portekiz kulübü Guimares'in dikkatini çeken futbolcu, 2015 yılında Avrupa'nın yolunu tutmuştur. 2017 yılında deneyim kazanması için yine bir Portekiz kulübü olan Tondela'ya kiralık olarak gönderilen Boyd, 2018 ara transfer döneminde ise bu kez Ankaragücü bünyesine kiralanan oyuncu, şu sıralar Beşiktaş ile anılıyor.
1,80 boyundaki Tyler Boyd sağ ayağına hakimdir. Sol kanat mevkisinde forma giyen oyuncu, ihityaç halinde forvet ve sağ kanat mevkilerinde de görev alabilmektedir.
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