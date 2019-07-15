Twitter’dan Galatasaray'a göz kırptı
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan ve kadrosuna katmak için devrede olduğu Bernard Mensah, Twitter hesabından yaptığı beğeni ile yeşil ışık yaktı.
Kayserisporlu oyuncu, Sarı kırmızılı bir taraftarın ‘Kaynağım çok sağlam. Mensah yeni sezonda Galatasaray’da’ mesajını Twitter’da beğenerek favorilerine ekledi.
Galatasaray, Kayserispor’un 3.6 milyon Euro ödeyerek Atletico Madrid’den bonservisini aldığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Kayserispor’la görüşme halinde.
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