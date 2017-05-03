Twitter’da espor rekoru kırıldı! 250 milyar…

The Game Awards yöneticisi Geoff Keighley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2016 yılında espor hakkında 250 milyardan fazla tweet görüntülediğini açıkladı.

Sosyal medyada da kısa sürede büyük bir yankı uyandıran bu rakamla ilgili ilginç bir tespit de League of Legends Analisti James Bates’tan geldi.

Bates, “bana göre hala çok büyük bir rakam. Bu konuyla kaç kişi ilgileniyor bilmiyorum ama üzerinde duracağım soru bu olacak. Daha önceleri esporla ilgili 100 milyondan fazla kişinin arama yaptığını biliyordum. Ama bu rakam gerçekten çok çılgınca ve gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bu rakamın ne kadarı organik ne kadarı bot bilmiyoruz” dedi.