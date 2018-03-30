TV'de bugün futbol şöleni var! İşte program...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
30.03.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

TV'de bugün futbol şöleni var! İşte program...

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TV'de bugün futbol şöleni var! İşte program...

Avrupa futbolunda bugün adeta şölen var. Birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

31 Mart Cumartesi günü, dünya futbolunda önemli karşılaşmalar oynanacak. Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesi Spor Arena ve hurriyet.com.tr aracılığıyla naklen ekranlara gelecek. Schalke, evinde Freiburg'a takılır, Bayern Münih de Dortmund'u yenerse, son 8 şampiyonluğunu deplasmanda ilan eden Bayern Münih, 2005'te açılan Allianz Arena'da bu mutluluğu ilk kez yaşayacak.

CENK TOSUN'UN BÜYÜK SINAVI

İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla gollerini sıralamaya başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Manchester City mücadelesinde gol arayacak. 19:30'daki mücadele Goodison Park'ta oynanacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak mücadelenin golleri ve özeti de Spor Arena'da olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Everton - Manchester City
    3
    2,5Üst
    1,35
    9849kez oynandı
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SÜPER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de cumartesi günü 3 maç var. 13:30'da Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği, 16:00'da Antalyaspor-Bursaspor ve 19:00'da Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor mücadelesi oynanacak. BeIN Sports'ta bu karşılaşmaların canlı takibini ve önemli gelişmelerini Spor Arena sayfasından yapabilirsiniz.

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Beşiktaş - Alanyaspor
    3
    MS1
    1,15
    13941kez oynandı
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FRANSA'DA FİNAL VAR

Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya gelecek. 22:05'teki mücadele BeIN Sports 3'ten naklen ekranlara gelecek. Kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

İTALYA'DA DEV MAÇ

İtalya Serie A'da ise temislcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Juventus deplasmanında boy gösterecek. 21:45'te başlayacak olan karşılaşma Tivibuspor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMINA VE SONUÇLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN

 

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