TV'de bugün futbol şöleni var! İşte program...
Avrupa futbolunda bugün adeta şölen var. Birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
31 Mart Cumartesi günü, dünya futbolunda önemli karşılaşmalar oynanacak. Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesi Spor Arena ve hurriyet.com.tr aracılığıyla naklen ekranlara gelecek. Schalke, evinde Freiburg'a takılır, Bayern Münih de Dortmund'u yenerse, son 8 şampiyonluğunu deplasmanda ilan eden Bayern Münih, 2005'te açılan Allianz Arena'da bu mutluluğu ilk kez yaşayacak.
CENK TOSUN'UN BÜYÜK SINAVI
İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla gollerini sıralamaya başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Manchester City mücadelesinde gol arayacak. 19:30'daki mücadele Goodison Park'ta oynanacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak mücadelenin golleri ve özeti de Spor Arena'da olacak.
SÜPER LİG'DE HEYECAN DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de cumartesi günü 3 maç var. 13:30'da Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği, 16:00'da Antalyaspor-Bursaspor ve 19:00'da Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor mücadelesi oynanacak. BeIN Sports'ta bu karşılaşmaların canlı takibini ve önemli gelişmelerini Spor Arena sayfasından yapabilirsiniz.
FRANSA'DA FİNAL VAR
Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya gelecek. 22:05'teki mücadele BeIN Sports 3'ten naklen ekranlara gelecek. Kazanan takım kupayı müzesine götürecek.
İTALYA'DA DEV MAÇ
İtalya Serie A'da ise temislcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Juventus deplasmanında boy gösterecek. 21:45'te başlayacak olan karşılaşma Tivibuspor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMINA VE SONUÇLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle