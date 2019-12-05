Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın paylaşımı gündeme oturdu! Galatasaray...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Selin Ciğerci ile evlendikten sonra ismini duyuran Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yarattı.
İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay oldu.
Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.
Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." dedi.
İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekti.
Galatasaray alt yapısından yetişen futbolcunun bu paylaşımı anında binlerce yorum aldı.
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