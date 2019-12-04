Tuzlaspor'dan olay paylaşım: Yine kazandık
Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı.
Tuzlaspor'un maç sonu Twitter paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu. Daha önce kupada karşılaştığı Galatasaray'ı mağlup eden Tuzlaspor, yeniden galibiyet elde edince 'Yine kazandık' paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım...
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