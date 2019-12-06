Tuzlaspor'dan olay Galatasaray sözleri!

Galatasaray deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde eden Tuzlaspor'a büyük övgü var... Takvim gazetesine açıklamalar yapan teknik direktör Gürses Kılıç 2-0'lık skoru yorumladı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini söyleyen Kılıç, "Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bu yüzden 4-5 futbolcumu dinlendirdim. Galatasaray rövanşa tam kadro çıkacaktır" dedi.

''ARADA BÜYÜK UÇURUM VAR''

Gürses Kılıç, "G.Saray eksik kadroyla çıktı" yorumu için "2. yarı tüm yıldızlar oyuna girdi. İki takım arasında uçurum vardı" ifadesini kullandı.

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