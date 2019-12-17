Tuzlaspor'da Gürses Kılıç'tan olay açıklamalar! "Galatasaray'ın intikamı..."

Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Gürses Kılıç'ın açıklamaları;

"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışmıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun bir büyük iş başardık. Ben camiamı kutluyorum, onları kenetledik ya bu da bize yeter"

"İNTİKAMI PSG, REAL'DEN ALSINLAR"

"Ben yan hakeme de söyledim. Muslera ikinci yarı kulübeye hep konuştu, hakem umursamadı maç bitiyor dedi. Küfür etti nasıl görmüyorlar bu ülkenin paralarıyla bu hale gelip ülkemde bana küfür edecek, girişte saldıracak oyuncuma vuracak yok böyle dünya yazıklar olsun. Bakalım ceza verecekler mi bizi yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil. Paris'te Madrid'de ne oldu? O kadar..."

Gürses Kılıç, ilk maçtan sonra skorla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncuları Gökhan Çıra'yı uyardıklarını dile getirerek, "Haberimiz oldu ve hemen kaldırdık. Paylaşımda da absürt bir şey görmedim ama ikaz ettik. Fatih Terim bir yerde, Gökhan Çıra bir yerde. Terbiyesizlik yapmış olabilir. Biz haddiniz bildiririz. Biz gerekeni yaptık. Bir yerde Galatasaray Kulübü var, Sayın Fatih Terim var. Gökhan Çıra belki terbiyesizlik yaptı ama 23 yaşındaki çocuktan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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