MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tan Galatasaray yorumu!
GeriFutbol Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tan Galatasaray yorumu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 20:55, Son Güncelleme:

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tan Galatasaray yorumu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tan Galatasaray yorumu!

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray maçı öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Gürses Kılıç, 2-0 kazandıkları maçın rövanşında Galatasaray'ın tam kadro sahaya çıkmasını değerlendirdi ve şu sözleri kullandı;

''Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçı olsaydı Galatasaray herhalde bu kadroyla sahaya çıkardı. Bence güzel bir şey.''

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
daha fazla video için

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıçtan Galatasaray yorumu


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle