Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tan Galatasaray yorumu!

Gürses Kılıç, 2-0 kazandıkları maçın rövanşında Galatasaray'ın tam kadro sahaya çıkmasını değerlendirdi ve şu sözleri kullandı;

''Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçı olsaydı Galatasaray herhalde bu kadroyla sahaya çıkardı. Bence güzel bir şey.''

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...

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