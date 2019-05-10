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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı

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Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı

Tuzlaspor Basın Sözcüsü Erkan Şensoy, TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında 2-0 mağlup oldukları Manisa BBSK mücadelesinin rövanşına çıkmayacaklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Tuzlaspor, sahasında Manisa BBSK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardında Tuzlaspor Basın Sözcüsü Erkan Şensoy, basın açıklaması yaparak rövanş maçına çıkmayacaklarını ifade etti.

Açıklama şöyle:

"TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında, bugün kendi evimizde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldik. Karşılaşmanın başladığı dakikadan itibaren Manisa BBSK ceza sahasına giren takımımız, golü bulmak için ataklar gerçekleştirdi. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç; ilk dakikadan itibaren aleyhimize verdiği kararlarla oyun içerisinde gerginliğe sebep oldu.

İlk yarıda defans oyuncumuzun ferdi hatasından dolayı gördüğü kırmızı karta herhangi bir itirazımız yoktur. Fakat ilk yarıda, özellikle maçın yardımcı hakemi Burak Cansız'ın her atağımızda kaldırdığı bayrak, bizleri rahatsız etmeye başladı. Santrforumuzun Manisa BBSK ceza sahası içerisindeki her çıktığı topta orta hakem tarafından çalınan faul düdüğü ise bizleri başka düşüncelere yöneltti.

Tuzlaspor - Manisa BŞB: 0-2
Tuzlaspor - Manisa BŞB: 0-2

Bunların art niyet olmaksızın hata olarak yapıldığını düşünerek ikinci yarıya çıktık. 0-0 devam eden mücadelede yine her atağımız yardımcı hakem Burak Cansız tarafından ofsaytla kesilirken Manisa BBSK ataklarında ofsayt bayrağı kalkmaması, her ikili mücadelede faul düdüklerinin ve takdirin orta hakem Bülent Birincioğlu tarafından Manisa BBSK'ya kullanılması 10 kişi oynayan takımımıza bu kararlarla adeta önüne bariyer çekildi.

Kalkmayan ofsayt bayrağıyla ağlarımızda gördüğümüz gol, Manisa BBSK'lı oyunculardan özellikle İsmail Haktan Odabaşı'nın oyunu geren ve tribünlere yaptığı el hareketleri yine hakem tarafından görülmezken beraberlik golüne giderken yardımcı hakem Burak Cansız'ın kestiği atağımız ve akabinde Manisa BBSK'nın atağında net ofsayt olan pozisyona devam demesiyle 2-0 geriye düştük.

Futbolcularımızdan Bülent Uzun'un yardımcı hakem Burak Cansız'a ofsayt itirazı sonrasında alenen yedek kulübemizin olduğu kısımda oyuncumuza küfür etmesiyle oyun tamamen gerilmiş ve yedek kulübemizin önünde hakeme karşı büyük tepki olmuştur. Futbolcumuzun ve diğer oyuncularımızın orta hakeme küfür edildiğini söylemelerine rağmen hiçbir şekilde müdahale edilmemiş ve duyumsamazlığa gelinmiştir.

Bu sırada oyun başlamamışken yedek kulübesinde teknik sorumlu olarak bulunan Kulüp Başkanımız Fevzi İlhanlı'nın, "Ne biçim konuşuyorsun? Sen nasıl küfür edersin? Yakışıyor mu?" sözüne karşılık yedek kulübemizin ve teknik heyetimizin isyanıyla beraber hakem Burak Cansız, yedek kulübemize dönmüş başkanımıza ve yedek oyuncularımıza, "Siz bunu hak ediyorsunuz" cümlesini kullanarak oyunu bir kere daha germiştir. Bütün bu olanlara seyirci kalan, 90 dakika Tuzlaspor'un kaybetmesi için düdüğünü çalan orta hakem Bülent Birincioğlu ise bu olanları da görmezden gelerek maçın başlamasını istemiştir.

Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı

Tuzlaspor Kulübü, bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne, temsilci ve gözlemcilere her zaman saygılı olmuş, en iyi şekilde misafir edip ağırlamıştır. Bundan haftalar önce yine bir hakem olayında serzenişte bulunmuş ve herkese adaletli davranılmasını istemiştir.

3 Nisan 2019 tarihinde Tuzla Belediye Stadı'nda oynanan, 86. dakikasına 3-1 önde girdiğimiz BAK Spor karşılaşmasında hakemin yanlış düdükleriyle 90 dakika 3-3 sona ermiş ve o gün soyunma odasında yaşanan tatsızlıklarda; iki yöneticimiz, asla tasvip etmediğimiz şekilde hakemlere karşı eylemde bulunmuş ve bunun cezası da MHK tarafından verilmiş olup cezalarını çekmektedirler. Ayrıca yöneticilerimiz Başkanımız Fevzi İlhanlı tarafından gerekli şekilde uyarılmıştır. Fakat bugün gördük ki karşılaşmaya çıkan hakem üçlüsü Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç, MHK'nin verdiği üç aylık cezayı az bulmuş ve bunun faturasını bugünkü karşılaşmada kesmeye kalkmıştır. Özellikle yardımcı hakem Burak Cansız'ın "Siz bunu hak ediyorsunuz" sözüyle futbolcumuza etmiş olduğu küfür, bunun ispatıdır.

Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı

Başta T.C. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, TFF'yi, MHK'yı ve spor kamuoyunu göreve davet ediyoruz. Tuzlaspor, Spor Toto 1.Lig'de istenmiyorsa bunu açıkça söyleyin Biz neyi hak ediyormuşuz, öğrenmek istiyoruz. Madem istenmiyoruz, madem biz bunu hak ediyoruz; o zaman bu oyunun içerisinde olmamızın ve mücadele etmemizin de bir anlamı yoktur. Tuzlaspor Kulübü olarak Manisa'da oynanacak olan Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasına çıkmamıza da gerek olmadığını düşünüyoruz.

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde final maçları yöneten Türk hakemliğine yakışmayacak art niyet tavır ve adapta bulunan, bugünkü karşılaşmayı şaibeli hale getiren hakem üçlüsü Bülent Birincioğlu, Burak Cansız ve Cemil Tunç'un ivedi olarak incelenmesine ve bu hakemlerin ilişkilerinin araştırılmasını istiyoruz.

Tuzlaspor Kulübü'nün, bugün bu hakem üçlüsü tarafından Play-Off'un dışına bırakılmak için elinden gelen yapılmış ve hakemler istediklerini almışlardır."

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Tuzlaspor, rövanş maçına çıkmama kararı aldı

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