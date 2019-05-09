Tuzlaspor - Manisa BŞB (CANLI)
TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final ilk maçında Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler...
Tuzlaspor: Bayram, Taner, Ozan, Erdinç, Bülent, Gökcan, Erdi, Sadık, Mehmet, Muhammed, Murat.
Manisa BŞB: Yusuf, Abdurrahman, Onur, Ufukhan, Cem, Mehmet, Erhan, Zafer, İsmail, Salih, Sinan.
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