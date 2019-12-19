Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!
Galatasaray'da devre arası gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer alan Taylan Antalyalı, Tuzlaspor maçındaki performansıyla teknik heyetten olumlu not aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan’ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.
Sakatlığı tamamen geçen ve oynayacak duruma gelen Emre Akbaba’yı yeniden A takıma almayı kararlaştıran teknik heyet, yerli kontenjanında yer açmak için bir Türk futbolcu gönderecek.
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