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Futbol
19.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!

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Tuzlaspor maçının asıl galibi Taylan!

Galatasaray'da devre arası gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer alan Taylan Antalyalı, Tuzlaspor maçındaki performansıyla teknik heyetten olumlu not aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında kendisine verilen şansı iyi kullanan Taylan’ın ikinci yarıda takımda kalması kesinleşti.

Sakatlığı tamamen geçen ve oynayacak duruma gelen Emre Akbaba’yı yeniden A takıma almayı kararlaştıran teknik heyet, yerli kontenjanında yer açmak için bir Türk futbolcu gönderecek.

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