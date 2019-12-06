Tuzlaspor Galatasaray ZTK rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray sahasında 2. lig takımı Tuzlaspor'a yenildi. Hiç beklenmedik bu mağlubiyet bu kez gözleri rövanş maçının tarihine çevirdi. İşte, Tuzlaspor Galatasaray ZTK rövanş maçı hakkında ayrıntılar...

Tuzlaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Maç tarihi yaklaştıkça diğer detayları da haberimizde aktaracağız.

TERİM YENİLGİ SONRASI NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Tuzlaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tuzlaspor'un iyi mücadele ettiğini belirten Terim, "Tuzlaspor'u tebrik ediyorum. Bugün kötü oynadık. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler. 2-0 öne geçtiler ve bitirdiler. Canıgönülden tebrik ederim." dedi.

Tecrübeli teknik adam, maçta görev verdiği bazı futbolcuların beklentilerini karşılayamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi. Özellikle 5-6 kişi. Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz. Forma verdiğim futbolcuların bu formayı çıkarmamalarını isterdim. Onun en iyisi bana göre, en genç olan Emin Bayram'dı. Bugün çok fazla pozisyon da bulmadık. Konuşacak çok fazla şeyimiz de yok. Bugün sahada neredeyse 'Hocam bu formayı niye verdin.' diyecek bazı oyuncular vardı."