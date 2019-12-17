Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, ilk müsabakada elde ettiği 2-0'lık skor avantajıyla turu geçmeyi hedefliyor.

Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası rövanş mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda karşılaşmayı Spor Arena'dan takip edebileceksiniz.

Rövanşın iddaa'da favorisi Galatasaray!

İlk maçı Tuzlaspor 2-0 kazanmış ve herkesi şaşırtmıştı. Rövanşın iddaa oranları da belli oldu.

Galatasaray'ın kazanmasına 1,12'lik bir oran belirlenirken, Tuzlaspor kaybetmez tercihi'nin iddaa oranı ise 2,60 olarak açıklandı.

Karşılaşma için skor bahisleri de açık ve MBS1 olarak oynanabiliyor.

İlk maçın tam tersi olur, bu sefer Galatasaray 2-0 kazanır ve maç uzar diye düşünüyorsanız 4,40 orandan iddaa oynayabilirsiniz.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Maç öncesi öne çıkan notlar

Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı. Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişt

Tuzlaspor Sportif Direktörü Numan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecekleri Galatasaray karşısında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Polat, Tuzlaspor'un son yıllarda kupada iyi maçlar çıkardığını dile getirerek, "Bu sezon da ilk maçı Galatasaray'ın sahasında oynadık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bizim önemli bir hedefimiz var. Takımımızı bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Bunu daha çok önemsiyoruz. bu akşam da önemli bir maç oynayacağız. Oyuncularımız bu maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacak. İyi bir takımız." diye konuştu.

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlandığını hatırlatan Polat, "Şu anda tamamen bu maça odaklandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın ilk maçtaki gibi bir performans göstereceklerine inanıyorum. İlk maçın skor avantajıyla sahaya çıkacağız. Benzer bir performans sergileyip, iyi bir skor elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Numan Polat, şunları kaydetti:

"Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım. Çok ciddi hazırlıkla geleceklerini düşünüyorum. Biz de ilk maçta rotasyona gitmiştik. Oynamayan futbolcularımızı tercih etmiştik. Galatasaray gibi takımların as ya da yedek kadro gibi bir durumlarının olduğunu düşünmüyorum. Geniş kadroya sahipler. Galatasaray'ın bu maçta daha farklı oynayacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız."