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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Tuzla Belediyesi'nden "Engelsiz maç"

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Tuzla Belediyesi'nden "Engelsiz maç"

100'e yakın özel çocuk, futbol maçı için Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yla buluştu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla yeşil sahada buluştu.

Yaklaşık 100 özel çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik keyifli anlara sahne olurken, çocukların maçtaki performansı izleyiciler tarafından alkışlandı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yazıcı, maç sonrasında özel çocukları performanslarından dolayı kutladı.

Özel çocukların velileri, engelli bireylerin sosyalleşmesi için verilen destekten dolayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Maç, özel çocukların Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya el izi desenleriyle süslü bir tişört hediye etmesi ve fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

7'den 70'e Engelsiz Spor projesi, Tuzla'nın çeşitli yerlerinde bulunan tesisler ile birlikte zihinsel ve fiziksel engelli bireylere sosyal aktivite yapma imkanı sağlıyor.

ŞADİ YAZICI: ÖZEL ÇOCUKLARIMIZLA HER TÜRLÜ ORGANİZASYONDA VARIZ

Çocuklarla 365 gün bir arada olduklarını söyleyen Şadi Yazıcı, "Onlarla sürekli bir arada olmaya çalışıyoruz. Onlara bir eksiklik hissettirmeden, engelsiz bir Tuzla yaratıyoruz. Toplumsal hayata katılmış özel çocuklarımızla zaten her türlü organizasyonda varız. Bugün de futbol turnuvasında birlikteyiz. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Teşekkür ediyorum onlardan, Allah razı olsun. 365 gün her türlü organizasyonda birlikteyiz, bundan sonra da birlikte olacağız inşallah.

Başkan Şadi Yazıcı'nın yanına gelen özel çocuk ise çok mutlu olduğunu söylerken, hangi takımı tuttuğu sorusuna da Galatasaray yanıtını verdi. Bu yanıtın ardından Şadi Yazıcı, "Burada anlaşamıyoruz, ben de Fenerbahçeliyim (Gülerek). Biz burada her şeyden önce Tuzlasporluyuz, Türkiyeliyiz" dedi.

Tuzla Belediyesinden Engelsiz maç

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