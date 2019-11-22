Tuvalette yakalandı, sözleşmesi yandı!
İtalya 3. Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı...
Spor Arena Dış Haber | 3. Lig ekibi Reggiana'nın kalecisi Matteo Voltoini, geçtiğimiz gece bir gece kulübüne gitti.
Geç saatlere kadar eğlenen Voltoini, gecenin ardından şoku yaşadı.
Futbolcu, kız arkadaşı ile tuvalette cinsel ilişkiye girerken bu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, kısa bir süre sonra internete sızdırıldı...
KULÜBÜN KARARI...
Görüntülerin sızmasının ardından Reggiana kulübü, kalecileri Matteo Voltoini ile yola devam etmeme kararı aldı ve futbolcunun sözleşmesini feshetti.
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