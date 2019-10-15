Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTutya Yılmaz cimnastiği bıraktı
GeriDiğer Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 15.10.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden en genç sporcu (16) olarak tarihe geçen jimnastik sporcusu Tutya Yılmaz, profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ayrılık kararını sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesabından duyuran milli sporcu, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren cimnastik kariyerime bugün itibarı ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi, milli sporcu olarak ay-yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti. Hayatım boyunca bu gururu, onurla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Spor kariyeri boyunca verdiği destekler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, antrenörü Fernando de Jesus Guerrero, ailesi ve sevenlerine teşekkür eden 20 yaşındaki Tutya, "Cimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım. Benim esas ve öncelikli amacım, yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek oldu. Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum.17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam, benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite eğitimine başlayarak hayatına yeni bir sayfa açacağını kaydeden Tutya Yılmaz, sporda farklı projelerle yola devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin son dönemde cimnastikte çıkardığı en yetenekli sporcular arasında gösterilen Tutya Yılmaz, henüz 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'na katılmış ve 13'üncülük elde etmişti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele eden milli sporcu, organizasyona katılan en genç Türk cimnastikçi olmuştu.

13
Milli sporcu Tutya Yılmaz isyan etti
Milli sporcu Tutya Yılmaz isyan etti

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
PAOK - Beşiktaş: 60-69
Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı
Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı
Nihat Kahveci: UEFA soruşturmasından bir şey çıkmaz