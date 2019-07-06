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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı

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Turun açılış etabını Mike Teunissen kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Jumbo Visma takımının Hollandalı sporcusu Mike Teunissen kazandı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 194,5 kilometrelik ilk etabında, 26 yaşındaki Mike Teunissen 4 saat 22 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. 

Teunissen, vatandaşı Erik Breukink'in ardından 1989 yılından bu yana turda sarı mayoyu giyen ilk Hollandalı isim oldu. 

İlk etabı Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan üçüncü sırada bitirdi. 
İki yıldır açılış etabını ikinci sırada tamamlayan 29 yaşındaki Sagan, turda toplam 22. etap ikinciliğini elde etti ve bu alanda Alman Erik Zabel'i yakaladı. 

Organizasyon, yarın başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı ile Atomium arasında zamana karşı takım yarışıyla devam edecek. 
Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. 

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