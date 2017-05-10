Turnuva heyecanı başkentte yaşanacak

Wolfcity Turnuvası’nın dördüncü ayağı 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. 24 takımın mücadelesine sahne olacak turnuvayı kazanan takım, 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın dördüncü ayağını 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Anka Gaming Center’da düzenlenecek Wolfcity Ankara Turnuvası’na 24 Takım- 120 oyuncu katılarak 2 bin 500 TL’lik ödüle ulaşmak için mücadele edecek.

Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Antalya, Kayseri ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Ankara’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Ankara’nın Wolfteam ilgisi büyük

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-spor’dan istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, “Hem PC tarafında Wolfteam oyunumuzla, hem de mobil tarafında Paramanya oyunumuzla e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam edeceğiz. Şimdiye kadar Ankaralı Wolfteam oyuncularının başkentte düzenlediğimiz turnuvalara ilgisi büyük oldu. Bu kez de çekişmeli bir mücadeleye tanık olacağımızı düşünüyorum. Turnuvalara katılacak tüm takımlara ve oyunculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.