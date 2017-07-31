TÜRK'ÜN GÜCÜ AMERİKA'YI SALLADI!

Tartı işleminde 93 kilo çıkan Volkan Özdemir'in rakibi Jimi Manuwa'ydı

Daha dövüşün hemen başında birbirine üstünlük sağlamaya çalışan dövüşçüler, tellerde birbirini tartarken, Volkan kimsenin beklemediği bir atak yaptı.

Yumruklarından biriyle rakibinin çenesini yakalayan Volkan, Jimi'nin sarsıldığını gördü ve harika bir yumruk kombinasyonuyla rakibini yere serdi. Tam 42 saniye süren dövüşü Volkan rekor bir sürede bitirirken maçın sonunda saat işareti yaparak, mücadelenin ne kadar kısa sürdüğünü ima etti.

İsviçre adına dövüşen Özdemir, ilk maçına Şubat ayında çıkmış ve Ovince Saint Preux'le karşılaşmıştı. Türk dövüşçü rakibini hakem kararıyla 2-1 mağlup etmişti.

27 yaşındaki Volkan Özdemir daha önce çıktığı 15 maçta sadece 1 kez kaybederken 10 kez nakavtla kazandı.