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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
24.09.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet

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Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz (31), Almanya Amatör Futbol Ligi'nde (Bezirksliga) yer alan Türkspor Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz, en son Almanya Üçüncü Lig takımlarından KFZ Uerdingen'in formasını giyiyordu.

Bölgenin ilk Türk futbol kulüplerinden Türkspor'un başına getirilen Grosskreutz, yerel basına yaptığı açıklamada, bu seçiminde Dortmund'da Türklerin ve göçmenlerin yoğun olduğu Nordstadt semtinde doğup, Türkler ve göçmenler arasında büyümesinin etkili olduğunu söyledi.
Grosskreutz, "Türkspor Dortmund, doğup büyüdüğüm semtin takımı. Takımın kadro ve profesyonel yönetim potansiyeli beni Türkspor Dortmund ile çalışmaya itti. Benim hedeflerim ile takımın hedefleri kesişti. Artık Türkspor'un başarısı için çalışacağım. Semtimin takımını Almanya'nın üst liglerine taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkspor Dortmund'un başkanı Akın Kara ise Grosskreutz ile daha yüksek hedefleri yakalamak için anlaştıklarını ifade etti.
Güçlü bir kadro ve yönetim oluşturduklarına dikkati çeken Kara, "Geçen yıl açık ara şampiyon olarak Bezirksliga'ya çıktık. Çok önemli transferler yaptık. Grosskreutz ile takımın hedefleri bütünleşti. İnanıyorum ki yeni hocamız ile üst liglere çıkacağız. Almanya'da Berlin Türkiyemspor, Münih Türkgücü gibi efsane takımların yerini almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bezirksliga 8. Grup'ta bulunan Türkspor Dortmund, 7 maçta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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