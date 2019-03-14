Türkoğlu'ndan sert tepki! "Utanmalı..."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit - Brose Bamberg maçının hakemlerine tepki gösterdi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Alman temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendi.
Karşılaşmayı izleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakem yönetimine tepki gösterdi.
Türkoğlu, "Banvit - Brose maçını izliyorum, FIBA bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu bu yönetimlerle geliştiremeyiz" ifadelerini kullandı.
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