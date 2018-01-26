Türkoğlu dertli! Yabancı kuralına kafa yoruyoruz...

Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak yabancı kuralıyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kulüplerle sürekli görüşme halinde olduklarını aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Yabancı kuralını biz bu duruma getirmedik. Bunu insanlar bilmeli. Geçmiş federasyonun aldığı kararlardı bunlar. Maalesef biz bu tip sorunlarla karşılaştık. Yabancı kuralına kafa yoruyoruz, gerçekten çalışan bir yönetimimiz var. Yerli oyunculara süre verilmesi için kulüp yöneticileri ve antrenörlerle görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Sezon sonunda Türk oyuncuların daha fazla süre alabilecekleri bir düzen hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu kolay bir süreç değil. Kulüplerimizle omuz omuza yürüyoruz. Bu kararları onlarla beraber almak zorundayız. Kulüpleri mağdur etmeden bir sistem getirmeyi düşünüyoruz."



- "Başarılı süreci bu sezon da yaşayacağız"



Türkoğlu, bu sezon Avrupa kupalarında yer alan Türk takımlarının başarılarına dikkati çekti.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak Türk basketbol tarihine geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, "Geçen sezon Banvit de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı. Beşiktaş Sompo Japan ve Darüşşafaka bu yıl Avrupa'da çok önemli işler yapıyor. Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir görüntü çizdiler ama siz de biliyorsunuz ki önemli olan ikinci yarılardır. Herhangi bir terslik yaşanmazsa geçen sezonki başarılı süreci bu sezon da yaşayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Aynı süreci yaşayacağız"



TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi'nin fikstür çekişmesi nedeniyle A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şubat ayında da sıkıntı yaşayabileceğini belirtti.

Türkoğlu, kasım ayında FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yaşanan sıkıntıları hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. FIBA ve Avrupa Ligi, Avrupa basketboluna zarar verdiğinin farkına varmalı. Kulüplerimiz sağ olsun bu süreçte bize çok duyarlı davrandılar, bizi yalnız bırakmadılar. Buradan Avrupa Ligi ekiplerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'e teşekkür ediyorum. Şubat ayında da aynı süreci yaşayacakmışız gibi hissediyoruz. Kulüplerimiz inanıyorum aynı duyarlılığı gösterecektir. Sonuç bizi mutlu etmese de bu fikstüre, bu kurallara uymak zorundayız. Ne kulüplerimizi ne de oyuncuları mağdur etmek istiyoruz. Milli takımda hedef 2019 Dünya Şampiyonası'na katılmak. Süreci Ufuk Sarıca ve ekibi de yakından takip ediyor. Performanslara göre takımdaki oyuncular netleşecek."



- "Cedi Osman fırsatları değerlendiriyor"



Türkoğlu, NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın performansını beğendiğini dile getirdi.

Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık'ın performanslarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Furkan ve Cedi de NBA'de başarılı olur. Furkan Korkmaz bir sakatlık süreci yaşıyor. Cleveland Cavaliers'ta LeBron James, Kevin Love, Dwayne Wade ile takım arkadaşı olması ister istemez Cedi Osman'ın izleyici potansiyelini artırıyor. Kendisine gelen fırsatları da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu isimler çok genç oyuncular, umarım uzun yıllar bizi gururla temsil ederler. Eski bir NBA oyuncusu olarak bir ağabeyleri olarak onlarla sık sık iletişim içerisindeyim. Ersan İlyasova ve Ömer Aşık da uzun yıllardır bizleri temsil ediyorlar. Sayısal olarak NBA'de güçlüyüz. Furkan Korkmaz umarım sakatlığını atlatır, Cedi Osman da Cleveland'da şampiyonluk yaşayan bir isim olarak Türkiye'ye döner."