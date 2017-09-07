Türkmenistan’daki tesisler Rekorlar Kitabı’na girdi

Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks tarafından inşa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nde gerçekleşecek oyunlarda 10 gün boyunca Asya ve Okyanusya bölgelerinden 65 ülkeden binlerce sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlardan sonra yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve Asya Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Asya Kapalı Salon ve Dövüş Oyunları’nın (AIMAG) 5’incisi, 17–27 Eylül tarihleri arasında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenecek.

65 ülkeden, binlerce sporcunun 21 farklı dalda madalya mücadelesi vereceği oyunların başlamasına 10 gün kala düzenlenen etkinlikte; Polimeks tarafından Türkmenistan Hükümeti için yaptırılan tesisler bünyesinde yer alan ve havuzlarının toplam büyüklüğü 4.976,65 m2 olan Su Sporları Kompleksi ile ülkenin sembolü Ahal Teke atlarından ilham alınarak tasarlanan Olimpiyat Stadyumu’nun üzerinde bulunan 40,05 metre yüksekliğindeki At Başı heykeli rekor kırdı. Resmi sertifikaların Guinness World Records yetkilisi tarafından Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov’a teslim edildiği özel tören 7 Eylül’de Aşkabat’ta gerçekleşti.

Dünyaya örnek olacak

Türkmenistan kamuoyu, oyunlar için geri sayıma geçmişken, Türkiye’nin en büyük yurtdışı müteahhitlik şirketlerinden Polimeks tarafından inşa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi bünyesindeki tesisler Guinness Dünya Rekoru’nu (Guinness World Records) kırarak Türk inşaat sektörünün geldiği noktanın da bir göstergesi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, gerçekleştirdikleri projeleri her anlamda dünya standartlarında yaptıklarını altını çizdi. “Aşkabat Olimpiyat Kompleksi küresel olimpiyatların gerçekleştirilebileceği kapsam ve yeterliliktedir. 45 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik kapalı arena, 6 bin kişilik Velodrome, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 6 bin kişilik tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları ve kültür merkezleri bulunuyor” diye konuşan Tabanca, inşa ettikleri tesislerin Guinness tarafından rekor olarak tescil edilmesinden gurur duyduklarını sözlerine ekledi.