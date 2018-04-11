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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
11.04.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Türkiye’yi Altınordu temsil edecek

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Türkiye’yi Altınordu temsil edecek

Dünya genelinde 23 ülkeden takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi 2016-2017 sezonunda Türkiye şampiyonu olan Altınordu’nun U13 Futbol Takımı temsil edecek.

Volkswagen AG’nin 1999 yılından bu yana iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlediği ve Türkiye’nin de 2007 yılında dahil olduğu Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri, 13-18 Haziran tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek. Finallerde, Türkiye’yi, 2017 yılında Türkiye U13 Ligi şampiyonu olan Altınordu U13 Takımı temsil edecek.

Bu yıl yaklaşık 23 ülkeden 10-12 yaş arasında 300 sporcunun katılımıyla düzenlenecek turnuva, Hertha BSC Berlin’in Berlin’deki tesislerinde oynanacak.

Dünyanın en büyük turnuvası

Volkswagen’in dünya genelinde gerçekleştirdiği ve 13 yaş altı futbol takımlarının katıldığı Volkswagen Junior Masters Cup, bu yaş grubundaki dünyanın en büyük turnuvası.

2007 yılından bu yana Volkswagen Junior Masters’ta yer alan Türkiye turnuvanın en başarılı ülkelerinden biri. Türkiye önceki yıllarda, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen finallere, Fenerbahçe, Aydın Sosyal Hizmetler Çocuk Esirme Kurumu (SHÇEK), Trabzonspor, Beşiktaş U13 Takımları ile katıldı. 2007 yılında Fenerbahçe U13 Takımının, ülkemize şampiyonluğu getirdiği turnuvada 2014 yılında da Beşiktaş U13 Takımı, final oynadı.

 

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