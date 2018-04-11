Türkiye’yi Altınordu temsil edecek
Dünya genelinde 23 ülkeden takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi 2016-2017 sezonunda Türkiye şampiyonu olan Altınordu’nun U13 Futbol Takımı temsil edecek.
Volkswagen AG’nin 1999 yılından bu yana iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlediği ve Türkiye’nin de 2007 yılında dahil olduğu Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri, 13-18 Haziran tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek. Finallerde, Türkiye’yi, 2017 yılında Türkiye U13 Ligi şampiyonu olan Altınordu U13 Takımı temsil edecek.
Bu yıl yaklaşık 23 ülkeden 10-12 yaş arasında 300 sporcunun katılımıyla düzenlenecek turnuva, Hertha BSC Berlin’in Berlin’deki tesislerinde oynanacak.
Dünyanın en büyük turnuvası
Volkswagen’in dünya genelinde gerçekleştirdiği ve 13 yaş altı futbol takımlarının katıldığı Volkswagen Junior Masters Cup, bu yaş grubundaki dünyanın en büyük turnuvası.
2007 yılından bu yana Volkswagen Junior Masters’ta yer alan Türkiye turnuvanın en başarılı ülkelerinden biri. Türkiye önceki yıllarda, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen finallere, Fenerbahçe, Aydın Sosyal Hizmetler Çocuk Esirme Kurumu (SHÇEK), Trabzonspor, Beşiktaş U13 Takımları ile katıldı. 2007 yılında Fenerbahçe U13 Takımının, ülkemize şampiyonluğu getirdiği turnuvada 2014 yılında da Beşiktaş U13 Takımı, final oynadı.
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