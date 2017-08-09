TÜRKİYE'YE GİDİYOR!

TEB BNP Paribas Tenis Ster Series'in basın toplantısı İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel'de yapıldı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katıldığı basın toplantısında, bu yılın sürpriz ismi açıklandı. Kasım ayında düzenlenecek olan organizasyon için, Rus tenisçi Maria Sharapova, Türkiye'ye gelecek. Yıldız tenisçinin turnuva için çektiği video, basın toplantısında yayınlandı ve Sharapova, “Kasım ayında Türkiye'de görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

“Ankara'daki coşku çok güzeldi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, amaçlarının kitlelere ulaşmak olduğunu ifade ederek, “Amaçlarımızdan birisi Türk tenisçileri, dünyanın en iyi isimleriyle bir araya getirip tenisi kitlelere sevdirebilmek. Federasyonumuzla yaptığımız işbirliğiyle bunu bir yerlere getirebildik. Geçen sene Ankara bizi çok şaşırttı çünkü 9 bine yakın insan geldi. İnşallah bu sene de aynı coşku olur. Tenisin sokaklara yayılması için üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

Durmuş: “Ülkemizin her sokağında tenis oynanması için uğraşıyoruz”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, birlikteliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Temel amaçlarımız dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek istiyoruz. Ülkemizin her sokağında tenis oynanması için uğraşıyoruz. Ama bunları proje ve partnerlerle yapmak zorundasınız. TEB ile birçok projeyi gerçekleştirdiğimizde mutlu oluyoruz” açıklamasını yaptı.

Çağla Büyükakçay: “Sharapova ile oynamak gurur verici olacak”

Tenis Star Series'in bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çağla Büyükakçay, “Bu organizasyonlar bizim geleceğimiz. Geçen sene Ankara'da muhteşem bir atmosfer vardı. Ben tenisle ilgili her geçen gün heyecanlanıyorum. Sharapova gibi bir ismin ülkemize gelecek olması çok önemli. WTA'de daha önce gelmişti ve ülkemizde güzel vakit geçirdiğini söylemişti. Sharapova'yla kariyerimde hiç oynamadım. Benim için çok büyük bir gurur” dedi. Türkiye'de tenisin çok iyi bir noktaya geldiğini de söyleyen Büyükakçay, “Cengiz Başkanım çok iyi bilir çünkü oğlu tenisçi. Türkiye'de tenis hayal edemeyeceğim bir noktaya geldi. Geçen sene Ankara'da göz yaşlarımı zor tuttum. 9 bin kişi bizi tezahüratlarla karşıladı. Bu hayal gibi bir durumdu. Benim ilk dönemlerimde sayımız 4 falandı. Ama şu anda ATP, WTA ve Tenis Stars Series gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası anlamda başarılar gelince herkes daha çok heyecanlanıyor. Biz profesyonel teniste varlık gösteremeseydik, bu şampiyonalar uzaktan izlediğimiz bir durum olurdu. İstanbul Cup şampiyonluğumdan sonra bunu net gördüm. Sadece tenis kulübünde yaşadığım fotoğraf çektirme durumunu artık AVM'de ya da restoranda yaşıyorum” diye konuştu.

“Hülya Avşar'a defalarca teşekkür ettim”

Tenisin geçmişte sadece Hülya Avşar'ın oynadığı bir spor olarak bilindiğini sözlerine ekleyen Çağla Büyükakçay, “Ben kendisine defalarca teşekkür etmiştim çünkü tenisi bir şekilde insanlara ulaştırmıştı. Ama artık kendi organizasyonlarımız ve kahramanlarımız var. Benim için durum böyle. Gençler için normal geliyor. Öyle bir yoldan geldim ki, çok düşüş de gördüm, tenisle ilgili geleceğimin olmayacağını düşündüğüm noktalar da oldu. Hiç hayal edemeyeceğim Olimpiyatlar'a katıldım. Bu organizasyonlar sayesinde ve başarılarımız arttıkça çok daha güzel şeyler olacak” diye konuştu.

Çağla son olarak ilerleyen senelerde tenisin efsane ismi Serena Williams'la bir gösteri maçı yapmak istediğini sözlerine ekledi.