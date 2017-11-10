Türkiye'ye geri dönüyor! Demba Ba...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısını siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Demba Ba, dönemin sona ermesinin ardından Shanghai Shenhua'ya geri dönmüştü.
Bacağındaki sakatlık sebebiyle ABD'de özel bir klinikte çalışmalarını sürdüren Senegalli futbolcu, gelecek ay raporlarıyla birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılmayı planlayan 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığının geçtiğini ve tek eksiğinin kondisyon olduğunu yönetime ilettiği bildirildi. Demba Ba ile ilgili kararı, sağlık heyetinin raporunun ardından teknik direktör Şenol Güneş verecek. (Fotomaç)