Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı...
Eskişehirspor'dan ayrıldıktan sonra İsveç'te Hammarby ile anlaşan Erkan Zengin, ülkeye geri dönüyor.
Üst üste aldığı 3 galibiyetle birlikte Süper Lig’de rahat bir nefes alan Antalyaspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Özellikle hücum hattını güçlü isimlerden kurmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Eskişehirspor’la olan sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor’la sözleşmesini feshettikten sonra İsveç takımlarından Hammarby ile anlaşan Erkan Zengin’in, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile bizzat görüşerek prensipte ‘Tamam’ dediği öğrenildi.
KENDİSİ AÇIKLADI
Hamza Hamzaoğlu’nun, “Kulübünle olan sıkıntıları aştıktan sonra kapımızı sana açık” dediği gelen haberler arasında yer alırken, golcü oyuncunun da yakın çevresine, “Gelecek sezon Antalya’da olacağım” dediği belirtildi.
Bu sezon TFF 1.Lig’de Eskişehirspor formasıyla 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Öte yandan, Eskişehirspor Kulübü gerekli evrakları göndermediği için Erkan Zengin'i oynatamayan Hammarby IF, FIFA'ya 'geçici lisans' başvurusu yaptı. (Ajansspor)
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