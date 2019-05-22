Türkiye'nin Yunanistan ve Özbekistan maçlarının hakemleri açıklandı
A Milli Takımımızın oynayacağı iki hazırlık maçının hakemleri belli oldu.
A Milli Takımımızın 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri açıklandı.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
Özbekistan maçını Srdjan Jovanovic yönetecek
Hakemler açıklandı
A Milli Takımımızın 2 Haziran 2019 Pazar günü Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri açıklandı.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve 21.00'de başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
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