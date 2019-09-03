Türkiye'nin sonraki Çek Cumhuriyeti basket maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye'nin ABD karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından sonraki basket maçı olan Çek Cumhuriyet mücadelesi araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti basket maçı ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye'nin basket maçı ne zaman sorusunun cevabı
Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı basket maçı, son mücadelenin ardından merakla araştırılmaya başlandı. ABD karşısında inanılmaz bir performans gösteren A Milli Basketbol Takımımız, Çek Cumhuriyeti karşısında grup etabı mücadelelerine devam edecek. Peki, Türkiye Çek Cumhuriyeti basket maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı E Grubu 3. mücadelesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 11.30'da canlı yayınla ekranlarda olacak. Mücadele, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.
ABD KARŞISINDA EFSANE MÜCADELE
ABD ile 3 Eylül tarihinde karşılaşan A Milli Basketbol Takımımız, normal periyotları müthiş bir efor sarf ederek berabere tamamlamıştı.
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