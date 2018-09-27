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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.09.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör! Oylamadan bir gece önce...

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Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör! Oylamadan bir gece önce...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığında Türkiye'nin masa başında kaybetmesinin bir numaralı aktörü oldu. Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den alan ve her ortamda da, "Türk Futbol Federasyonu'nun verdiği desteği unutmam mümkün değil" diyen Ceferin dünkü oylama sabahı daha önce Türkiye'ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantileyen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi. Çok da başarılı bir de sunum yaptı. Ne var ki, oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı. Büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendiler.

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdiler... TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Caferin ismine karşı çıkmayacağı ama hiç bir şekilde de desteklemeyeceği bildirildi.

Türkiyenin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör Oylamadan bir gece önce...

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