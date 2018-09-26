Türkiye'nin rakibi Fransa oldu
2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finale yükselme maçında Fransa ile karşılaşacak.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Türkiye'nin rakibi belli oldu.
Kanada'ya 71-60 yenilen Fransa, A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak ay yıldızlıların rakibi oldu.
İki takım arasında eleme maçını kazanacak taraf çeyrek finale kalacak. Mücadele, yarın TSİ 19.30'da başlayacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle