Türkiye'nin kazanması için...

Türkiye, ilk çeyreğini 21-13 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci periyodunun ilk 5 dakikasında, turnuvanın kendi adına en etkili performansını gösterdi ve 12-0'lık seri yakaladı.
Peki soyunma odasına 36-31 geride gittiğimiz mücadelenin ilk yarısında neler yaşandı?
1- ÜLKER ARENA ALEV ALDI!
İlk periyotta Sırbistan'ın derli toplu takım oyunu, 12 Dev Adam'ın dengesini bozdu. Cedi, Melih ve Kenan'la bulduğumuz sayılara rağmen çok basit top kayıpları yapınca 1. çeyreği 21-13 geride kapattık.
2- SEMİH FAUL PROBLEMİNE DİKKAT ETMELİ
Güçlü Sırbistan pota altına karşı en önemli kozumuz olan Semih Erden, ilk devre sonunda faulleri 2'ledi. Sertaç ise 3'ledi. Maçın gidişatı açısından ikisinin erken faul problemi yaşamaması çok önemli.
3- DOĞUŞ VE FURKAN'IN MÜTHİŞ ATLETİZMİ
Bench'ten gelen Furkan Korkmaz, savunma ve hücumda Büyük Britanya maçındaki gibi takıma dinamizm kattı. Doğuş ve Furkan atletik yapılarını kullandıklarında, top çalıp ribaund mücadelesine girdiklerinde çehremiz değişiyor.
4- TURNUVANIN EN İYİ 5 DAKİKASI
İkinci periyoda 21-13 geride başlayan Türkiye, Sırbistan karşısında 12-0'lık müthiş bir seri yakaladı ve 5 dakika boyunca turnuvanın şimdiye dek kendi adına en iyi performansını sergiledi.
5- İKİNCİ DEVRE NE YAPABİLİRİZ?
Sırbistan'ı tam saha savunmayı en iyi uyguladığımız ve tribün desteğinin zirve yaptığı anlarda boğduk. Agresif savunmadan aman vermeyip, sürekli ikili oyunlarla rakip potaya 'direkt hücumlar' etmeye çalışırsak ikinci devrede her şeyi başarabiliriz.