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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.03.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Türkiye'nin kaderini Kobe Bryant belirleyecek

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Türkiye'nin kaderini Kobe Bryant belirleyecek

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşamasının kuraları yarın çekilecek. Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde yarın TSİ 13.30'da gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak 32 takımın 4'erli 8 gruba ayrılacağı kuraya ev sahibi Çin, ABD, İspanya ve Fransa 1. torbadan katılacak.
Elemelerde grubunu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası vizesi alan Türkiye ise 4. torbada yer alacak.

Türkiye'nin ilk rakibi ABD

Kura çekimi öncesi statü gereği Türkiye'nin ilk rakibi belli oldu.  Son dünya şampiyonu ABD, kurada statü gereği E Grubu'nda yer alacak.
Türkiye'nin bulunduğu 4. torbada Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela'nın yer alması, statü gereği de aynı kıtadan takımların birbiriyle eşleşememesi nedeniyle kura çekimi öncesi ay-yıldızlı ekibin ABD ile aynı grupta yer alması kesinleşti.

Kurayı Kobe Bryant çekecek

31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.
Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyona, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de katılacak.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şöyle:

1. torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa
2. torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan
3. torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya
4. torba: Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela
5. torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran
6. torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Kore
7. torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola
8. torba: Japonya, Lübnan, Tunus, Fildişi Sahili

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