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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL / DHA
27.10.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Türkiye'nin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

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Türkiye'nin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının misafir takım tribünü genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan 1., 2., ve 3. Kategori ile loca biletleri tükendi.

İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi.

Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor.

Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.

Estadi Nacional'da 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabiliyor.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktasının, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Andorra-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatları 175 TL olarak belirlendi.

Türkiyenin İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

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