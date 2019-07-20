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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.07.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi

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Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi

İsveç’in Boras şehrinde devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 4x400 metre bayrak yarışında Türk teknik ekibi, U20 gençlerde Dünya 2’ncisi olan Almanya bayrak takımının diskalifiye olmasını sağladı.

Türkiye 4x400 bayrak takımının finale kaldığı seçme yarışmalarında Alman bayrak takımının kural hatası Türk teknik ekibinin gözünden kaçmadı. 2017 yılında İtalya’da da Almanya bayrak takımının kural hatasını ortaya çıkaran Türkiye Atletizm Federasyonu teknik ekibi, Almanya’yı diskalifiye ettirmişti. Bugün yapılan seçme yarışmalarında Almanya bayrak takımı bayrağı düşürdü ancak sporcu bayrağı yerden alarak yarışmaya devam etti. Yarış sonunda Türkiye İle finale kalan Alman takımının kural hatası yaptığı ortaya çıktı. Alman takımı bayrağın yere düştüğü yerden devam etmesi gerekirken, 7 adım öne düşen bayrağı alarak yarışmaya devam etti. Kurallar bayrağın düştüğü yere dönülerek yarışa devam edilebileceğini söylüyor. Bu durumu fark eden Türk teknik ekibi duruma itiraz etti ancak yarışmanın video ve koşular baş hakemi bu itirazı kabul etmedi. Bunun üzerine Türk teknik ekibi 3 kişiden oluşan yarışma jürisine gitti. İtiraz parasını yatıran Türkiye’nin haklı olduğu ortaya çıktı ve Almanya diskalifiye edildi. 2017 yılından sonra 2019 yılında da Türk teknik ekibi, Almanya bayrak takımının finalde yarışma şansını elinden almış oldu. Kural hatalarına rağmen yarışma hakemlerinin itirazı kabul etmemesi ise eleştirildi.

Yarın yapılacak olan 4x400 bayrak yarışı finalinde Türkiye’ninde aralarında bulunduğu 7 ülkenin bayrak takımı madalya kovalayacak.

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