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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
26.08.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk kamu espor tesisi Üsküdar’da kurulacak!

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Türkiye’nin ilk kamu espor tesisi Üsküdar’da kurulacak!

Bugüne kadar gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle sporun hayatımıza sunduğu mucizeleri yansıtan Üsküdar Belediyesi, Türkiye’de bugüne kadar hiç bir kamu kurumu tarafından yapılmamış bir etkinliğe daha imza attı.

Türkiye çapından çok sayıda esporcunun katıldığı ESPOR FESTİVALİ sayesinde, gelişen teknolojiyle birlikte sporun dijital ortamda yarattığı etkileşim gözler önüne serildi. Ebeveynlerin de davetli olduğu etkinlikle, espora merak duyan babalar ve çocukları birbirleriyle kıran kırana mücadele etti.

Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Üsküdar Belediyesi olarak kamunun ilk espor tesisini kurma hazırlıkları içerisinde olduklarının müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın Espor takımları var. Biz de Üsküdar’da, Üsküdar Espor Takımı kuralım” dedi.

Sosyal medyada Tonbalıklımakarna adıyla tanınan espor spikeri Christopher Leo Willekens’ın sunumuyla, espor liginin önde gelen takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu’nun katılımıyla düzenlenen festivalde, genç esporcular, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, sporun bilinmeyen boyutunu keşfe çıktılar.

Gençlerimizle aynı dili konuşmamız lazım

Kamu tarihinin ilk espor festivaline imza attıklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi:

“Festival ile milletimizin ortak isteği olan bir konuya çözüm getirmek istiyoruz. Bugün diyoruz ki hepimiz, ‘Bu gençlik nereye gidiyor? Gençlerle iletişim kanallarını neden bulamıyoruz?’ Hâlbuki gençlerle iletişim kanallarını bulmak, biz yetişkinlerin diliyle olmaz bu işler ki, olmuyor. Görüyoruz da, olmadı. Gençlerimizle aynı dili, aynı heyecanı, aynı sevinci ya da aynı üzüntüyü yaşamamız lazım. Gelişen teknolojiyle bilgisayarlar futbol topu gibi dünyada milletler arasında, gençler arasında bir iletişim kanalı olmaya başladı. Gençlerimizi, çocuklarımızı arkamıza alıp onlarla aynı dili konuşup, onlarla aynı dünyayı yaşamamız lazım. Çocuklarımızın dilini yakalama adına bu festival önemli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın espor takımları var. Biz de Üsküdar’da, Üsküdar Espor Takımı kuralım. İnşallah bu dönemde Üsküdar Espor Merkezi kuracağız” dedi.

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