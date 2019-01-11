Türkiye'nin ilk espor sahnesi açılıyor
Türkiye’deki oyun ve espor pazarının en büyük destekçisi Riot Games, ülkemizde esporun gelişimi için hayata geçirdiği yatırımlara 2019 yılında bir yenisini daha ekliyor.
Türkiye’nin ilk Avrupa’nın ise en büyük espor platformlarından biri olarak hizmete açılacak olan, 1.000 koltuk kapasiteli “Riot Games Espor Sahnesi”, her hafta heyecan dolu karşılaşmalar ve sosyal aktivitelerle espor tutkunlarını bir araya getirecek.
Riot Games Espor Sahnesi’nin açılışı 19 Ocak’ta İstanbul Ataşehir Watergarden’da gerçekleştirilecek.
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