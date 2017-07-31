Türkiye’nin ilk 100 mil yarışı tamamlandı

Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail, 28-30 Temmuz’da kurumuş Tuz Gölü üzerinde 21K Yarı Maraton, 42K Maraton, 80K Ultra Trail ve 100 Mil kategorileriyle gerçekleşti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmen desteklenen ve dünyanın dört bir yanından sporcuları kucaklayan maratonun rotası, aynı zamanda yarış direktörü olan ve daha önce dünya çapında zorlu pek çok ultra maraton tamamlayan Prof. Dr. Taner Damcı tarafından hazırlanmıştır.

Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Garmin, Kapadokya’nın uluslararası platformlarda bir çok ödüle sahip oteli argos in Cappodacia, Under Armour, Acıbadem Mobil sağlık hizmetleri, Antur Mice, Damla Su ve Argos’un desteği ile 21K Tuz Gölü Yarı Maratonu, 42K Tuz Gölü Maratonu, 80K Tuz Gölü Ultra Trail ve Tuz Gölü 100 mil olmak üzere 4 kategoride gerçekleşti.

21K Yarı Maraton :

Kadınlar:

1.Umit Kılınç Süre: 02:12:16

2.Özge Demirbuğa Süre: 02:14:16

3.Hanife Ebru Dönmez Süre: 02:16:00

Erkekler:

1.Yılmaz Atamer Süre: 01:39:47

2.Ramazan Kurnaz Süre: 01:43:03

3.Mehmet Ilgen Süre: 01:47:58

42K Tuz Gölü Maratonu :

Kadınlar:

1.Vesile Yılmaz Anatca Süre: 04:02:09

2.Seda Kurtuldu Süre: 04:17:53

3.Seda Nur Çelik Süre: 04:31:01

Erkekler:

1.Can Ayaz Süre: 03:40:21

2.Ali Çiçekli Süre: 04:05:13

3.Hasan Güler Süre: 04:13:55

80K Tuz Gölü Ultra Trail :

Kadınlar:

1.Nesrin İşseven Süre: 12:56:39

Erkekler:

1.Ali Atav Süre: 08:31:51

2.Derviş Kaya Süre: 13:29:28

100MİL :

Kadınlar:

1.Şirin Mine Kılıç Süre: 32:39:06

Erkekler:

1.Murat Kaya Süre: 19:10:43

2.Bahadır İşseven Süre: 22:21:51

3.Mustafa Kızıltaş Süre: 25:22:29