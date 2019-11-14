Türkiye gruptan nasıl lider çıkar? Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son puan durumu (14 Kasım)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda ile berabere kalarak adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı garantiledi. Şampiyonaya gitmeyi elde eden A Milli Futbol Takımı, bir sonraki maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın ardından, sporseverler, "Türkiye'nin gruptan nasıl lider çıkar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte, Milli Takım'ın en son puan durumu.
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İzlanda ile 0-0 berabere kaldı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle beraber kalan A Mili Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Peki, Türkiye'nin puan durumu kaç? Milliler EURO 2020 Elemeleri'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
ŞAMPİYONADA TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU KAÇ?
9. maçında İzlanda'yı konuk eden Şenol Güneş'in öğrencileri 0-0 beraberliğin ardından 20 puanla H Grubu'nda liderlik koltuğuna oturmaya devam etti. Üst sırasında bulunan millilerin önünde, son olarak Andorra maçı bulunuyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?
Türkiye Andorra ile 17 Kasım'da oynayacağı karşılaşma ile gruptaki son maçını tamamlamış olacak. Moldova Fransa maçında, Fransa'nın Moldova'yı mağlup etmesi durumunda, grupta lider koltuğuna oturacak.
Gruptaki son maçında Fransa'nın Arnavutluk karşısına puan kaybetmesi halinde, A Millilerimizin ise Andorra'yı yenmesi durumunda, Türkiye grubu lider bitirecek.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ ÖZETİ
İlk yarı
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
54. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak ters kanattan taça çıktı.
63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden şutunda, kaleci Halldorsson sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'u geçen topu Merih Demiral kafayla çizgiden çıkardı. Magnusson, dönen topa yeniden kafayla vurdu. Bu kez de kale sahasındaki Mert gole izin vermedi.
90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanatta korner çizgisinde yakın noktadan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak üste direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
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