Türkiye'nin EURO 2020 vizesi almasının ardından Arda Turan...
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, A Milli Takım'ın EURO 2020 vizesi almasının ardından bir mesaj paylaştı.
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, A Milli Takım'ın EURO 2020 vizesi almasının ardından bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, "Başta Şenol Güneş hocamızı ve milli takım formamızı taşıyan kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki şampiyonada en tepeye kadar çıkacaksınız. Dualarım her zaman sizinle." ifadelerini kullandı.
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