Türkiye'nin en zor deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı!

Olcay, şunları söyledi: "Benim için çok özel bir maçtı. İlk defa Vodafone Park'ta farklı bir formayla maça çıktım. Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Orada takım adına bir şeyler başardığımı gösteriyor.

"Maça gelirsek Türkiye'nin en zor deplasmanı. Burada bir puanı aldık. Sezonun 6. haftası çok zor maçları atlattık, zor bir periyottan geçtik. Asıl puanları toplayacağımız maçlar başlıyor. Taraftarlarımız bize güvensin. İki taraflı güzel bir maç oldu. Tam yakışan bir derbiydi, İki takımı da kutlamak lazım." (Ajanspor)