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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alıyor

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Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te sahne alıyor

Türkiye’nin en iyi drift pilotlarının yarışacağı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü 13:00’te TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

12 ülkede yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilotun arasına adını yazdırmak isteyen birbirinden yetenekli 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan yine Türkiye’nin ev sahipliğinde bu kez 1 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde şampiyonluk için sahne alacak.

Türkiye’nin en iyi drift pilotu bu hafta sonu belli oluyor. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, 30 Haziran Pazar günü 13:00’te TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonrasında belirlenecek. Birbirinden yetenekli 20 yarışçının, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi vereceği Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

İzleyicilere ücretsiz
Birbirinden yetenekli yarışçıların hünerlerini sergileyeceği yarışta, driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Feghali’nin gösteri yapacağı araçta Falken lastikleri kullanılacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull.com.tr/cpd adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.
Şampiyonu 4 kişilik jüri belirleyecek

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Buğra ‘The Makina’ Akpınar, Campaign Türkiye İmtiyaz Sahibi Ömer Erdem ve Yusif Bassil’den oluşan jüri, pilotları farklı kriterlere göre değerlendirip puanlayacak. Bu puanlama sonunda birinci olan yarışmacı, 1 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya Finali 1 Eylül’de İstanbul’da
Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan elemelerle startı verilen Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 12 şampiyon, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

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